المالية: الحكومة ماضية بتطبيق أتمتة الجمارك وتبسيط الإجراءات

2020/08/23 | 19:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أكدت وزارة المالي، الأحد، بأن الحكومة ماضية ببرنامج اتمتة الجمارك وتبسيط الاجراءات.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الحكومة والوزارة ماضيتان بتطبيق الأتمتة وتبسيط الإجراءات في الجمارك"، مشيرة الى أن "هذه الإجراءات ضمن الورقة البيضاء التي أعدتها الحكومة".وتابعت الوزارة أن "إجراءات الأتمتة واختيار الشركات تتم بصورة شفافة"، لافتة بالقول "لن نطرح أي مناقصة في هذا المجال بدون شفافية كاملة".

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