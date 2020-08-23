2020/08/23 | 19:50 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الامن

الأحد 23 أغسطس 2020 | 07:43 مساءً | عدد القراءات : 5

استهداف جديد لرتل تابع للتحالف الدولي بالقرب من التاجي

فاد مصدر أمني، اليوم الاحد، باستهداف جديد لرتل تابع للتحالف الدولي بالقرب من التاجي.

وقال المصدر ان "عبوة ناسفة استهدفت رتل تابع للتحالف الدولي بالقرب من التاجي".

ولم يكشف المصدر عن الخسائر الناجمة عن الانفجار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف جديد لرتل تابع للتحالف الدولي بالقرب من التاجي) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف جديد لرتل تابع للتحالف الدولي بالقرب من التاجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).