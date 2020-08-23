العراقيون: النصر نصرنا ولا يد لترامب فيه

2020/08/23 | 19:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب سخط العراقيين واحتجاجهم، عندما نقل عن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اعتباره الولايات المتحدة (قائدة ا...

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