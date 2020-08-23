إنفجار يستهدف رتلا أميركيا منسحبا من قاعدة التاجي في بغداد

2020/08/23 | 19:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مراسل قناة العالم أن انفجارا استهدف رتلا أميركيا بعد انسحابه من قاعدة التاجي شمالي بغداد....

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