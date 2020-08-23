2020/08/23 | 19:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 2 دقیقة

4 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الأحد، ان القانون العراقي صريح بإعتبار المحرض على جريمة القتل شريكا بها، وانه يعاقب وفق المادة 50 التي تحدد عقوبة الفاعل الأصلي.

وجاء في نص تدوينة التميمي، التي بعث بها الى "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (23 اب 2020) انه في " عقوبة التحريض على الجريمة في القانون العراقي..

1- قالت المادة ٤٨ من قانون العقوبات العراقي، بأن من يحرض على الجريمة يعد شريكا، وقالت المادة ٥٠ من ذات القانون بأن عقوبة الشريك هي ذاتها عقوبة الفاعل الاصلي..وبالتأكيد، فان إثبات..التحريض يكون بكافة وسائل الإثبات المتاحة التي تقدم إلى قاضي التحقيق ..وهناك التحريض المباشر الذي يمكن إثباته بسهولة لكن المشكلة في التحريض غير المباشر الذي يصعب إثبات علاقته بالنتيجة أو الجريمة...

2- من يحق له تحريك الشكوى على المحرض بعد وقوع الجريمة، الادعاء العام وفق المادة ٥ من قانونه ٤٩ لسنة ٢٠١٧ وكذلك المدعين بالحق الشخصي عند العلم بذلك ..

3- هذه الجرائم (التحريض) مرتبطة ارتباطا وثيقا بالجريمة الاصلية فهي لاتسقط اذا تعلقت بالحق العام وايضا مرتبطة من حيث النتيجه والعقوبة "..

يشار الى ان جرائم الاغتيالات الأخيرة التي شهدها العراق وراح ضحيتها عدد من الناشطين، سبقتها عمليات تحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام وهو ما اثر جدلا واسعا بين الجمهور حول الموقف الجزائي من التحريض والقائمين عليه والعقوبات التي تطالهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير قانوني يوضح التبعات الجزائية لجرائم التحريض على القتل وموادها النافذة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير قانوني يوضح التبعات الجزائية لجرائم التحريض على القتل وموادها النافذة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).