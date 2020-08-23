دوي انفجار كبير قرب بيروت

2020/08/23 | 20:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هز انفجار كبير اليوم الأحد محافظة جبل لبنان الواقعة جنوب العاصمة بيروت، محدثا حالة من الهلع بين اللبنانيين.

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية في لبنان بسماع “دوي انفجار في المنطقة الواقعة بين بلدتي برجا وبعاصير، وتحديدا بالقرب من موقع جبانة بعاصير الجديدة”.

وذكرت الوكالة أن الانفجار “تسبب بحالة من الخوف والهلع لدى المواطنين، حيث شوهد الدخان بكثافة، في مشهد وثقته لقطات مصورة بالقرب من موقع الحادث”.

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