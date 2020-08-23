نائب: الكاظمي لايمتلك اي برنامج للنهوض بالبلاد وعليه الاستقالة

2020/08/23 | 20:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

دعا عضو مجلس النواب محمد الخالدي، الاحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الاستقالة، مبينا ان الاخير لايمتلك اي برنامج حكومي او خطة للنهوض بالبلاد.

وقال الخالدي لـ/المعلومة/ ان “المرحلة الحالية تتطلب من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تقديم استقالته وترك البلاد لأخرين بإمكانهم ادارة البلاد في ظل المرحلة الحساسة”.

واضاف ان “رئيس الجمهورية طلب منا دعم مصطفى الكاظمي قبل تكليفه واشترطنا دعم تكليفه مقابل النهوض بالبلاد اقتصاديا وحددنا له 10 محاور للنهوض ووافق على الامر”.

واوضح الخالدي ان “اول خطوة بدئها الكاظمي بطلب من البرلمان التصويت له للاقتراض الخارجي وكان بالامكان سد النقض من خلال جولات التراخيص لشركات الاتصال والمنافذ والكمارك”.

وافاد ان “الخطوات التي يسير بها الكاظمي تؤكد بشكل كبير عدم امتلاكه اي برنامج حكومي او اي رؤية وخطة لإدارة البلاد والنهوض بها ولايوجد لديه اي فريق عمل “، لافتا الى ان “خير دليل على غياب خطط العمل هو قطعه رواتب المتقاعدين”.انتهى25و

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