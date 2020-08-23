اللجنة الزراعية النيابية تحذر من “الجفاف الاكبر” في العراق وتدعو لخطوات مبكرة

2020/08/23 | 20:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شح المياه

المعلومة/ بغداد..

حذر عضو اللجنة الزراعية النيابية جمال فاخر، الاحد، من حدوث “الجفاف الأكبر” في العراق، داعيا الحكومة الى خطوات مبكرة لتلافي المشكلة.

وقال فاخر لـ /المعلومة/، إن “الوضع المائي في العراق من خلال قراءة مبسطة لحجم التدفقات في الانهر المتشاطئة مع تركيا وايران وسوريا يدعو للقلق في ظل ارتفاع معدل التجاوزات وتشكيل خطر حقيقي على العراق”.

وأضاف، ان “ العراق بلد زراعي ويعتمد 60% من ابناه على هذا القطاع في تامين لقمة العيش”، مبينا ان “خفض امدادت المياه والتجاوز على حصة البلاد المائية في الانهر المتشاطى ستقودنا الى الجفاف الاكبر الذي سيؤدي في كل الاحوال الى الفوضى والنزوح”.

ودعا الحكومة الى “تحركات مبكرة من اجل الحفاظ على حصة العراق المائية في كل الانهر المتشاطئة وفق القانون الدولي الذي يعطي الحق لنا في المطالبة بحصص عادلة تؤمن حاجتنا من المياه”.

ويعاني العراق مؤخرا من خفض كبيرة لحصصه المائية في الانهر الرئيسية القادمة من تركيا وايران.



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