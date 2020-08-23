من مفكرة سجين بحريني عن غزو الكويت ( 4- 5 ) - رضي السماك

2020/08/23 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رضي_السماك ما استعرضته مما دونته في الحلقة الماضية عن أهم ردود الفعل والمواقف العربية والدولية تجاه الغزو الصدامي للكويت ؛ لم يكن سوى ما أسعفتني الذاكرة تدوينه من نشرة مقتضبة كان يلقيها علينا رفيقنا " الراصد الإخباري " ، وعادةً ما يحلو لي التدوين حينما أخلو مع نفسي عند غروب كل يوم ؛ بعد نتناولنا شاي العصر المحروق شديد السواد - لطول طباخه - في تلك الكؤوس المعدنية أو الحديدية الصدئة لكثرة استهلاكها من ق ......





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