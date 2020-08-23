عند بائعة الزهور (جاك بريفير) - جمال الدين العمارتي

2020/08/23 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جمال_الدين_العمارتي يدخل رجل عند بائعة الزهوروينتقي زهورابائعة الزهور تغلف الزهوريضع الرجل يده في جيبه بحثا عن النقودالنقود لأداء ثمن الزهورلكنه في ذات اللحظةيضع بغتة يده فوق قلبهويسقطوفي ذات لحظة سقوط الرجلتتدحرج النقود أرضاثم تسقط الزهورفي ذات لحظة سقوط الرجل في ذات لحظة سقوط النقودوتظل هنا بائعة الزهورمع النقود التي تتدحرجمع الزهور التي تتلف

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