2020/08/23 | 20:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأنواء الجوية: انخفاض بدرجات الحرارة ولا معلومات حول تساقط الأمطار المركز الخبري الوطني.

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