بالصور.. العشق الحسيني بإلتزام وولاء

2020/08/23 | 20:09 - المصدر: الفرات نيوز

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{كربلاء المقدسة: الفرات نيوز} يحرص الزائرون على إحياء محرم الحرام في كربلاء المقدسة رغم الإجراءات الوقائية المشددة بسبب جائحة كورونا.





وحرص الكربلائيون على أداء مراسم أيام عاشوراء وعدم الانقطاع عنها وملتزمين في التباعد الإجتماعي مؤكدين ولائهم لآل بيت الأطهار عليهم السلام.

بعدسة المصور رضا الرسام

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