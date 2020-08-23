الأنواء الجوية: انخفاض بدرجات الحرارة ولا معلومات حول تساقط الأمطار

2020/08/23 | 20:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أوضحت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، حقيقة تساقط الأمطار في البلاد خلال الأيام المقبلة.

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