العراق.. انفجار يستهدف رتلاً أميركياً منسحباً من قاعدة التاجي

2020/08/23 | 20:13 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

آخر تحديث: الأحد 4 محرم 1442 هـ - 23 أغسطس 2020 KSA 20:07 - GMT 17:07 تارخ النشر: الأحد 4 محرم 1442 هـ - 23 أغسطس 2020 KSA 19:26 - GMT 16:26

المصدر: دبي – العربية.نت

استهدف انفجار، مساء اليوم الأحد، رتلاً أميركياً منسحباً من معسكر التاجي.وفي وقت سابق من اليوم، انسحب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من قاعدة التاجي العسكرية العراقية وسلمها لقوات الأمن المحلية.وشهدت القاعدة، التي تبعد 20 كيلومتراً شمالي بغداد، من حين لآخر هجمات صاروخية شنتها فصائل مدعومة من إيران مستهدفةً القوات التي تقودها الولايات المتحدة خلال الشهور القليلة الماضية.

من تسليم قاعدة التاجي للجيش العراقي

وقال التحالف في بيان "إعادة تموضع الأفراد العسكريين هو جزء من خطة طويلة المدى تم التنسيق لها مع حكومة العراق".وأضاف أن معسكر التاجي كان يضم في السابق ما يصل إلى 2000 من أعضاء التحالف وأن معظمهم غادروا هذا الصيف.وتابع قائلاً: إن باقي قوات التحالف ستغادر خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من تسليم المعدات للقوات العراقية.

قوات أميركية في معسكر التاجي (أرشيفية)

وذكر أن هذه "تمثل عملية التسليم الثامنة في عام 2020 للمواقع التي تخص التحالف ضمن القواعد العراقية".ويأتي الانسحاب بعد أيام من تجديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعهده بسحب العدد القليل المتبقي من الجنود الأميركيين بالعراق.



وتنشر الولايات المتحدة زهاء 5000 جندي في العراق بينما ينشر التحالف 2500 آخرين.وصوت البرلمان العراقي هذا العام بالموافقة على رحيل القوات الأجنبية من العراق.



وجاء التصويت بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد.

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