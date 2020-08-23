ناسا: كويكب يستهدف الأرض في تشرين ثاني المقبل.. قبل يوم من الانتخابات الرئاسية الأميركية

2020/08/23 | 20:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ توقعت وكالة الفضاء الأميركية /ناسا/، أن يقترب كويكب من الأرض في الثاني من تشرين ثاني المقبل، أي قبل يوم من الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020.وذكرت الوكالة ان "قطر الكويكب، الذي تم تحديده لأول مرة في مرصد بالومار في مقاطعة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا يبلغ 0.002 كيلومتر"، مشيرة الى انه "تم تحديد ثلاثة تأثيرات محتملة للكويكب، وتم الإبلاغ عن أن فرصة اصطدامه بالأرض بلغت 0.41 بالمئة".وبناء على 21 ملاحظة امتدت على مدى نحو 13 يوما، اشارت وكالة ناسا الى أن "الكويكب لن يكون له تأثير كبير على الأرجح".والكويكبات هي أجسام صخرية صغيرة تدور حول الشمس وحجمها أصغر بكثير من الكواكب.



وأوضحت وكالة ناسا أن "قطر بعض الكويكبات يبلغ مئات الأميال، لكن العدد الأكبر منها صغير مثل الحصى"./انتهى10

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