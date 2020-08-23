تسجيل 523 إصابة و17 حالة وفاة بفيروس كورونا في إقليم كردستان

2020/08/23 | 20:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أعلنت وزارة الصحة بإقليم كردستان، اليوم الأحد ، تسجيل 523 إصابة و17 حالة وفاة بفيروس كورونا.وحسب بيان أصدرته وزارة الصحة بإقليم كردستان، فإنه تم إجراء 3731 اختباراً للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا على مدى 24 ساعة الأخيرة، وكانت الإصابات المكتشفة موزعة على النحو الآتي: أربيل 194 إصابة، السليمانية 129 إصابة (منها 31 في كرميان)، دهوك 189 إصابة، وحلبجة 11 إصابة.فيما توفي خلال نفس الفترة 17 مصاباً بفيروس كورونا 10 منهم في أربيل و6 في السليمانية وحالة وفاة واحدة في حلبجة.



كما أشار بيان وزارة الصحة إلى تسجيل 857 حالة شفاء.وبهذا يبلغ مجموع الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان منذ تفشي الوباء 24794 إصابة، ومجموع حالات الشفاء 14885 حالة، مع 903 حالات وفاة./انتهى9

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