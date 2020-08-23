وزير العمل يطالب بتوفير درجات وظيفية لفئة ذوي الإعاقة خلال العام المقبل

2020/08/23 | 20:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / طالـب وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، بتوفير درجات وظيفية لفئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة خلال العام المقبل وضمان حقهم بالتعيين حسب ما اقره القانون رقم 38 لسنة 2013 بتخصيص 5% من التعيينات في دوائر ومؤسسات الدولة لفئة ذوي الاعاقة.



وقال الركابي خلال استقباله مواطنين اثنين من شريحة ذوي الإعاقة من محافظتي واسط وصلاح الدين يمثلون (33) فرداً من خريجي ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة اليوم الاحد ، ان : عدم اقرار الموازنة العامة لهذا العام تسبب بمشاكل في الكثير من القطاعات ومؤسسات الدولة ومن ضمنها وزارة العمل، فيما وعد بايصال صوتهم الى مجلس الوزراء بخصوص حق هذه الشريحة في الحصول على فرصة للتعيين".واضاف ان" الوزارة وضمن مسؤوليتها في رعاية شريحة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ستعمل على شمول الخريجين من ذوي الاعاقة بفقرة المعين المتفرغ حسب الضوابط والتعليمات، مؤكدا انه سيواصل المطالبة بتوفير درجات وظيفية لهذه الفئة في موازنة العام المقبل مع التأكيد على جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بضرورة تطبيق فقرة تخصيص 5% من الدرجات الوظيفية لهذه الشريحة حسب ما كفله لهم القانون"./انتهى8

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