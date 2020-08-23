“العراقيون ينتظرون هذا”… طقس “استثنائي” سيحل على العراق خلال الايام المقبلة

2020/08/23 | 20:20 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أوضحت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، حقيقة تساقط الأمطار في البلاد خلال الأيام المقبلة.وذكر بيان لإعلام الأنواء الجوية إن “الهيأة لا تمتلك حتى آلان أي تقارير تشير إلى تساقط الأمطار خلال الأيام المقبلة”، مبينا أن “التقارير التي تمتلكها الهيأة هي انخفاض بدرجات الحرارة بعد ارتفاعها خلال الأيام الثلاث الماضية”.وأضاف، أن “يوم الجمعة الماضي وصلت درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية بسبب تأثير المناطق الوسطى والجنوبية”، موضحا أن “يوم غد الاثنين ستعاود درجات الحرارة معدلاتها الطبيعية”.وتابع، أن “البلاد تشهد انخفاضا بدرجات الحرارة حيث سجلت العاصمة بغداد اليوم 43 درجة مئوية ومحافظة البصرة 45 درجة مئوية”، مشيرا إلى أن “الهيأة لا تمتلك أي تقارير تشير إلى وجود ارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة أو تساقط للأمطار”.

وشهد العراق يوم امس سقوط امطار غزيرة في محافظة دهوك باقليم كردستان، وفقا للمتنبئ الجوي صادق عطية، ويتأمل العراقيون هطول الامطار او تغيير لافت بدرجات الحرارة التي كانت مرتفعة لغاية ايام قريبة .

زخات امطار رعدية شبه غزيرة في مدينة زاخو شمال #العراق هذا اليوم.



تمتد الليلة وفجر وصباح الاحد لتشمل مناطق عديدة من دهوك واربيل ( خصوصا شمالها) .وتنتهي فرص الامطار الاحد بالليل.



والله اعلم pic.twitter.com/W0p0OZ3SrK

— صادق عطيه منبئ الطقس (@sportrd701) August 22, 2020

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