رئيس الاتحاد الأوروبي يدرس إلغاء نظام

2020/08/23 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أكد رئيس الاتحاد الأوروبي أليكسندر سيفيرين أن "يويفا" يدرس إلغاء نظام الذهاب والإياب في دوري الأبطال، بعد الإثارة الكبيرة التي شهدتها المباريات الفاصلة.

وأدت فترة التوقف الطويلة بسبب فيروس كورونا، إلى لعب دوري الأبطال، بنظام المباريات الفاصلة من ربع النهائي، على الأراضي البرتغالية.

وشهدت المباريات الإقصائية في دوري الأبطال، إثارة كبيرة من خلال بعض المفاجآت مثل الإقصاء المكبر لأتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي، بالإضافة للخسارة الكبيرة لبرشلونة أمام بايرن ميونيخ.

يذكر أن المباراة النهائية لهذا الموسم، ستجمع باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ، مساء اليوم في العاصمة البرتغالية لشبونة.

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