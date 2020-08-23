فيديو.. كل ما يتعلق بانسحاب التحالف الأميركي من معسكر التاجي

2020/08/23 | 20:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلّمت قواتُ التحالفِ الاميركي في العراق القواتِ العراقيةَ معسكرَ التاجي شمالَ العاصمةِ بغداد، وهو الموقعُ العسكريُ الثامن الذي يتم تسليمُه للقواتِ ال...

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