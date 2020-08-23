ديالى تعلن عودة “العمليات الباردة ” بعد توقف دام اشهر بسبب كورونا

2020/08/23 | 20:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، الاحد، عن عودة العمليات الباردة الى جميع مستشفياتها داخل المحافظة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” دائرة صحة ديالى قررت رسميا عودة اجراء العمليات الجراجية المسماة بالباردة في كل المستشفيات الحكومية في بعقوبة وبقية الاقضية والتي توقفت لمدة اشهر بسبب تداعيات فيروس كورونا مؤكدا بان طيلة الاشهر الماضية كانت العملياا تجري للحالات الطارى حصرا”.

واضاف، ان “العمليات الباردة ستنطلق منذ يوم الثلاثاء القادم وتم وضع جداول ممنهجة لاجراء العمليات مع الالتزام المشددة باطر الوقاية لتفادي اي اصابات بفيروس كورونا لافتا الى ان دائرة الصحة بدات بتطبيق برنامج الفحص الخاص لفيروس كورونا لمن ينوي السفر للخارج ا الاجانب مقابل 90 الف دينار على ان تسلم النتائج خلال 24 ساعة فقط”.

كانت صحة ديالى قررت بعد تسجيل اصابات بفيروس كورونا ايقاف لكل العمليات الصغرة والمتوسطة الغير خطيرة واعتماد الحالات الطارئة حصريا.



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