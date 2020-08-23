2020/08/23 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فيحاء_عبد_الهادي الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي:ملايين النساء من أجل السلام وحقوق المرأة وضد الإمبريالية| فيحاء عبد الهادي"لِنعولِم التضامن في مواجهة عولمة المال المنظم"...



من خطاب "ميادة بامية عباسي"، كوبا، 1998.إذا كانت اللحظة التاريخية تستدعي نضالاً عالمياً ضد العنصرية بأشكالها والتمييز، والاستعمار، والاستعمار الجديد، ولإنهاء الاحتلال الاستعماري العنصري على أرض فلسطين، كيف تج ......





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