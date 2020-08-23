المحكمة باكورة الإفلات من العقاب

2020/08/23 | 20:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي أول مؤسسة قضائية دولية دائمة مختصة بمحاكمة الأفراد المشتبه بهم في ارتكاب جرائم إبادة جماعية

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