2020/08/23 | 20:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في زمن الوباء الخطير ومع قلة الامكانات والادوات ، انبرى ابطال الجيش الابيض من الملاكات الطبية والصحية في محافظة بابل لتقديم الخدمات العلاجية الى المصابين في تحدٍ قل نظيره وقدموا على اثرها عشرات الوفيات ومئات المصابين من تلك الملاكات لكنهم أبوا الا ان يكونوا سببا في شفاء الالاف المرضى من وباء كورونا , ولم ينتظروا مكافاة او هدية من احد ، بل جل عملهم كان خالصا لله والوطن والشعب.

وما يؤلم هذه الملاكات هو التجاوزات والاعتداءات التي وصلت حدا لايمكن السكوت عليه رغم تكرار النداءات والمناشدات للجهات المعنية , فبالامس تعرضت احدى الزميلات الى اعتداء سافر اثناء تاديتها الواجب , واليوم يتم اقتحام مبنى دائرة صحة بابل والتجاوز بالالفاظ النابية على الكوادر الطبية والادارية من قبل بعض المنفلتين ممن لايحسبون على المتظاهرين السلميين.

ونظرا لتكرار تلك الاساءات والتجاوزات فاننا نمهل الجهات المعنية 5 ايام لغاية السبت المقبل لتقديم المسيئين والمتجاوزين على الكوادر الطبية الى القضاء ، وبخلافه سوف نعلن اضرابا عاماً اعتبارا من يوم الاحد المقبل الموافق 30 / آب / 2020 ولمدة 3 ايام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أطباء وممرضو بابل يهددون بالإضراب العام لوقف "تجاوزات منفلتين") نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أطباء وممرضو بابل يهددون بالإضراب العام لوقف "تجاوزات منفلتين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).