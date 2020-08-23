شرطة بغداد تباشر في حملة كبيرة لتنفيذ اوامر القبض في الرصافة

2020/08/23 | 20:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الاحد، عن الشروع بحملة كبيرة لتنفيذ جميع اوامر القبض ضمن الرصافة.

وقال مدير علاقات واعلام قيادة شرطة بغداد المقدم عزيز ناصر في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إنه “بناءً على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة واشراف ميداني لقائد شرطة بغداد شرعت مديرية شرطة بغداد الرصافة بحملة كبيرة لتنفيذ جميع اوامر القبض الصادرة من القضاء وفق نظام الكتروني يتضمن عدم اغفال اي مذكرة قبض صادرة من القضاء”.

وأضاف أن “قائد الشرطة كلف بمتابعة آلية تنفيذ هذه الاوامر وبالساعات خلال اليوم من قبل مدير شرطة بغداد الرصافة شخصيا مع رفع موقف يومي للقيادة بما تم انجازه من اوامر وعدم التهاون في تنفيذ اي امر واتباع قاعدة بيانات الكترونية لهذا الغرض”.

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