التعليم العالي: خفض الرسوم بالجامعات الأهلية تسبب بنقص عدة مليارات في ميزانياتها

2020/08/23 | 20:47 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكدت وزارة التعليم العالي، ان خفض الرسوم بالجامعات الأهلية تسبب بنقص مليارات الدنانير في ميزانياتها.وقال وزير التعليم نبيل كاظم عبد الصاحب في تصريح لوكالة الانباء العراقية الرسمية /واع/ ان "الوزارة وجهت الكليات والجامعات الأهلية بعدم إلزام الطلبة بدفع الرسوم، وربط هذا الموضوع في الامتحانات"، مشيراً إلى "إصدار قرار يلزم الجميع بأداء الطلبة الامتحانات دون قيد أو شرط، ومن ثم ينظر في دفع الأقساط مع بداية العام الدراسي القادم 2020-2021".واضاف أن "الجامعات والكليات الأهلية خفضت بنسب عالية الرسوم الدراسية، كما أن هناك كتبا رسمية تشير إلى أن خفض الرسوم في بعض الجامعات والكليات سبب نقصا تراوح ما بين 6 مليارات و4 مليارات وملياري دينار في موازناتها"، مشيرا الى ان "نسب التخفيض تراوحت بين 10% إلى 35% للحالات الاعتيادية"./انتهى10

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