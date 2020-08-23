الرشيد يعلن عن انجاز 1041 قيد خاص بسلف موظفي الدوائر الموطنة رواتبهم

2020/08/23 | 20:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاحد، الموافق عن انجاز (1041) قيد خاص بسلف الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف.

وقال المصرف في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “تم انجاز انجاز (1041) قيد خاص بسلف الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والعمل جاري على انجاز كافة المعاملات باسرع وقت ممكن”.

واضاف المصرف في بيانه، ان “الدوائر المعنية هي الاثار والتراث، الصحة الامور الفنية، الانواء الجوية، الخطوط الجوية، المجلس العراقي للاختصاصات الطبية، شركة ابن رشد، بلدية البصرة، بلدية الامام الصادق، بلدية الثغر، بلدية الدير، بلدية الزبير، بلدية العدل، البلديات العامة-بصرة، بلدية القرنة، بلدية المسيب، بلدية جرف النصر، بلدية شط العرب، بلدية عز الدين سليم، تقني كوفة، توزيع المنتوجات النفطية-دورة، جامعة القاسم، جامعة الكوفة، جامعة المثنى، جامعة النهرين، جامعة بغداد، جامعة ميسان، خزينة الانبار، خزينة بابل، هياة دعاوي الملكية، ديوان الرقابة المالية، رعاية القاصرين-ذي قار، ري وبزل نينوى، سايلو المثنى، سجن السماوة، سكك حديد العراق، معمل سمنت المثنى، شركة الفاروق، كلية الامام الكاظم، مجاري بغداد العقود، موانئ العراق، نسيج الكوت، نفط البصرة، نفط الشمال، وزارة التخطيط المركز الوطني، وزارة المالية“.

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