العراق..الصحة تعلن تجهيز جميع مؤسساتها بعلاج عالمي لـ كورونا ​

2020/08/23 | 20:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 11 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الاحد، انها قامت بتوفير دواء رئيسي لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (23 اب 2020)، إنها "جهزت كافة المؤسسات الصحية بدواء الرمدسفير، والمستخدم بالبروتوكولات العلاجية العالمية لمعالجة المصابين بفايروس كورونا".

جدير بالاشارة ان عقار "ريمديسفير" المضاد للفيروسات، حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA فى ترخيص الطوارئ للاستخدام فى علاج الحالات الشديدة من مرضى فيروس كورونا، بعدما أثبت نجاحه فى تجارب شملت أكثر من 1000 شخص من مرضى فيروس كورونا من عدة دول.

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