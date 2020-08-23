2020/08/23 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العراق.. أول موقف من العمليات المشتركة رداً على استهداف ارتال التحالف الدولي المنسحبة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العراق.. أول موقف من العمليات المشتركة رداً على استهداف ارتال التحالف الدولي المنسحبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).