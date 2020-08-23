هل ستخرج أمريكا قواتها من العراق نهائيا؟

2020/08/23 | 20:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش، حيث يناقش إنسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التاجي شمال العاصمة العراقية بغ...

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