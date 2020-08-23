الحلبوسي والنجيفي يبحثان الأوضاع السياسية والتشريعات اللازمة بالفترة المقبلة

2020/08/23 | 21:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، مع رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي الأوضاع السياسية في البلاد، والانتخابات المبكرة، وأهم التشريعات اللازمة خلال الفترة المقبلة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التقى، اليوم الأحد، رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي”، مبينا ان “اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، والانتخابات المبكرة، وأهم التشريعات اللازمة خلال الفترة المقبلة، ومنها قانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون انتخابات مجلس النواب، الذي سبق وأن صوَّت عليه المجلس، وضرورة حسم موضوعة الدوائر الانتخابية”.

وأكد اللقاء، بحسب البيان، على “أهمية تهيئة الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات، وأن تأخذ الحكومة دورها في بسط الأمن والاستقرار وضرورة التحقيق بحوادث الاغتيالات والعمل على حصر السلاح وفرض هيبة الدولة”.

كما ناقش اللقاء، “التطورات الصحية لجائحة كورونا، والسبل الكفيلة بالحدِّ من تداعياتها الوبائية والاقتصادية على البلاد”.

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