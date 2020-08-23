تقارير: ثلاثة أندية قد ينتقل إليها ليونيل ميسي

2020/08/23 | 21:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشفت وسائل إعلام إسبانية، الجمعة، عن تطور جديد بشأن علاقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع إدارة ناديه برشلونة.



ويوم أمس الخميس، قالت إذاعة ”RAC1“ إن ميسي أبلغ مدربه الجديد رونالد كومان أنه لا يرى مستقبله بشكل واضح مع برشلونة، مع الاعتراف في الوقت ذاته بصعوبة رحيله بسبب شروط عقده.

واليوم الجمعة، قال برنامج ”الشرينغيتو“ إن ميسي سيعقد اجتماعات أخرى مع كومان؛ لمناقشة مستقبله في برشلونة.

أضاف البرنامج الشهير أن ميسي، البالغ من العمر 33 عاما، لا يرد على أي اتصال هاتفي من أعضاء مجلس إدارة برشلونة.

ويمتد عقد ميسي مع برشلونة حتى يونيو 2021، ولم يوافق حتى الآن على تجديد العقد، وسط تقارير تربطه بالانتقال لإنتر ميلان ومانشستر سيتي وحتى ريال مدريد، بعد الخسارة 2/8 أمام بايرن ميونخ، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف البرنامج أن كومان هو الشخص الوحيد الذي يمكنه إقناع ميسي بالبقاء مع برشلونة الموسم المقبل.

واشار ”الشرينغيتو“ إلى أن ميسي يشعر بالغضب من احتمال استمراره مع برشلونة، لأن قيامه بعمل جيد مع الفريق الموسم المقبل سيضيف رصيدا جديدا لجوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي.

وسبق أن ذكرت تقارير أن إدارة برشلونة لن تسمح برحيل ميسي في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، دون دفع قيمة فسخ العقد، والتي تبلغ 700 مليون يورو.

وأعلن برشلونة إقالة المدرب كيكي سيتين، والسكرتير التقني إيريك أبيدال، قبل أن يعلن التعاقد مع المدرب الهولندي رونالد كومان مديرا فنيا للفريق.

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