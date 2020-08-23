مسؤول إيراني يكشف مفاجأة بشأن الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية

2020/08/23 | 21:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران بصاروخ من طريق الخطأ أن قائدها ومساعده كانا لا يزالان على قيد الحياة بعد ارتطام الصاروخ الأول بها والذي تبعه صاروخ آخر، وفق ما أفاد مسؤولون إيرانيون الأحد.

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