الحلبوسي والنجيفي يبحثان ضرورة حسم الدوائر الانتخابية والتحقيق بالاغتيالات

2020/08/23 | 21:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد::الفرات نيوز} بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، مع رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي ضرورة حسم الدوائر الانتخابية والتحقيق بالاغتيالات.وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، والانتخابات المبكرة، وأهم التشريعات اللازمة خلال الفترة المقبلة، ومنها قانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون انتخابات مجلس النواب، الذي سبق وأن صوَّت عليه المجلس، وضرورة حسم موضوعة الدوائر الانتخابية".واضاف" كما أكد اللقاء على أهمية تهيئة الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات، وأن تأخذ الحكومة دورها في بسط الأمن والاستقرار وضرورة التحقيق بحوادث الاغتيالات والعمل على حصر السلاح وفرض هيبة الدولة".واشار البيان الى" مناقشة التطورات الصحية لجائحة كورونا، والسبل الكفيلة بالحدِّ من تداعياتها الوبائية والاقتصادية على البلاد".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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