علماء يحلون لغزا عمره 500 عام بشأن الجدار الداخلي لقلب الإنسان

2020/08/23 | 21:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]استطاع فريق علمي بحثي حل لغز عمره أكثر من 500 عام يتعلق بأنسجة العضلات التي تغلف السطح الداخلي لقلب الإنسان.

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