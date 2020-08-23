2020/08/23 | 21:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا/ حمل عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب يونادم كنا بعض المسؤولين/لم يسمه/ بحماية الفساد والفاسدين.وقال في تصريح متلفز تابعته نينا ان بعض المسؤولين اثروا على حساب المال العام بشكل مهول وبوقت قصير من تسلمهم المنصب وهذا يدل على فساد كبير في البلد بغياب سلطة القانون./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بلجنة النزاهة النيابية يحمل بعض المسؤولين بحماية الفساد والفاسدين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بلجنة النزاهة النيابية يحمل بعض المسؤولين بحماية الفساد والفاسدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).