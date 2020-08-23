الحلبوسي والنجيفي يؤكدان ضرورة التحقيق بحوادث الاغتيالات والعمل على حصر السلاح

2020/08/23 | 21:18 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس جبهة الانقاذ والتنمية اسامة النجيفي على ضرورة التحقيق بحوادث الاغتيالات والعمل على حصر السلاح.وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التقى، اليوم الأحد، رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي".واضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، والانتخابات المبكرة، وأهم التشريعات اللازمة خلال الفترة المقبلة، ومنها قانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون انتخابات مجلس النواب، الذي سبق وأن صوَّت عليه المجلس، وضرورة حسم موضوعة الدوائر الانتخابية" .وتابع المكتب ان "الجانبين اكدا على أهمية تهيئة الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات، وأن تأخذ الحكومة دورها في بسط الأمن والاستقرار وضرورة التحقيق بحوادث الاغتيالات والعمل على حصر السلاح وفرض هيبة الدولة"، مشيرا الى انه "تم مناقشة التطورات الصحية لجائحة كورونا، والسبل الكفيلة بالحدِّ من تداعياتها الوبائية والاقتصادية على البلاد"./انتهى10

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