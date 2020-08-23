في زيارة مفاجئة للاتحاد.. وزير الشباب والرياضة يشيد بأنجازات المواي تاي ويؤكد دعمه للألعاب الفردية

2020/08/23 | 21:23 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المكتب الإعلامي لأتحاد المواي تاي أشاد معالي وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال بالأنجازات التي حققها اتحاد المواي تاي على الصعيدين العربي والدولي في الفترة الماضية، مؤكداً بالوقت ذاته على دعم الألعاب الفردية بأعتبارها صاحبة أنجازات كبيرة للرياضة العراقية.جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لمقر الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي مساء اليوم الأحد المصادف

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