2020/08/23 | 21:23 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسل "الاتجاه": تظاهرات في ساحة البحرية وسط البصرة للمطالبة بإقالة المحافظ مراسل "الاتجاه": المواطنون في البصرة يحملون الكاظمي مسؤولية الانفلات الأمني بالمحافظة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصريون يحملون الكاظمي مسؤولية الانفلات الأمني بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصريون يحملون الكاظمي مسؤولية الانفلات الأمني بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه).