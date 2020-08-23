أسعار الدولار الأميركي تنخفض أمام الدينار العراقي

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ديجيتال ميديا إن آر تي
شهدت أسعار صرف الدولار الأميركي، الاحد، انخفاضا طفيفا أمام الدينار العراقي، حيث بلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار أميركي 122,850 دينار، بعدما كان أمس السبت 122,950 دينار.
وفيما يلي سعر الصرف في بورصة الكفاح والأسواق المحلية في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى، اليوم، (23 آب 2020):-
بغداد - بورصة الكفاح
122,850
السعر في الصيرفات (تقريبي)
122,250
123,250
البصرة
122,950
الموصل
123,300
اربيل
123,200
كركوك
123,225
النجف
122,900
السليمانية
123,250
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