أسعار الدولار الأميركي تنخفض أمام الدينار العراقي

2020/08/23 | 21:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شهدت أسعار صرف الدولار الأميركي، الاحد، انخفاضا طفيفا أمام الدينار العراقي، حيث بلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار أميركي 122,850 دينار، بعدما كان أمس السبت 122,950 دينار.

وفيما يلي سعر الصرف في بورصة الكفاح والأسواق المحلية في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى، اليوم، (23 آب 2020):-

بغداد - بورصة الكفاح

122,850

السعر في الصيرفات (تقريبي)

122,250

123,250

البصرة

122,950

الموصل

123,300

اربيل

123,200

كركوك

123,225

النجف

122,900

السليمانية

123,250

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