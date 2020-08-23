جنون الأرقام المميزة للسيارات يصل ذروته في الإمارات.. V12 يحقق الأعلى

2020/08/23 | 21:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت هيئة الطرق والمواصلات، في دبي، بيعها أرقاما مميزة للمركبات، حيث وصل المزاد على أحدها إلى سبعة ملايين درهم، أي أكثر من 1.9 مليون دولار.

كما بيعت أرقام اخرى للمركبات في مزادات بلغ مجموعها أكثر من 36 مليون درهم، نحو 9,8 مليون دولار.

وكان الرقم الأعلى سعرا "V12"، تلاه الرقم "S20" والذي بيع بأكثر من مليون دولار، والرقم "Y66" بسعر 817 ألف دولار.

وكان أغلى رقم لمركبة في الإمارات قد بيع في 2008 بسعر تجاوز 52 مليون درهم، ما يتجاوز 14 مليون دولار، حيث كان يحمل الترميز رقم "1".

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