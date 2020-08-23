الإعلام الأمني: استهداف عجلة تابعة لشركات متعاقدة مع قوات التحالف بعبوة ناسفة في التاجي

2020/08/23 | 21:28 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، انفجار عبوة ناسفة على عجلة تابعة للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف قرب مركز شرطة التاجي.





وذكرت الخلية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" انفجار عبوة ناسفة على أحد عجلات رتل تابع للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف قرب مركز شرطة التاجي، مما ادى الى أضرار في إحدى عجلات الشركة".

وفاء الفتلاوي

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