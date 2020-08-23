النقل تعلن المباشرة بأنشاء مشروع ساحة الترحيب الكبرى للاخراج الكمركي الموحدة لموانئ أم قصر

2020/08/23 | 21:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلن وزير النقل ناصر حسين الشبلي، عن مباشرة الشركة العامة لموانئ العراق بالعمل على إنشاء ساحة الترحيب الكبرى الموحدة للاخراج الكمركي لموانئ أم قصر.وقال الشبلي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان "مشروع ساحة الترحيب الكبرى للاخراج الكمركي سيوحد عملية الإخراج الكمركي في دوائر ام قصر الكمركية المتعددة بدائرة موحدة ذات نظام موحد ومدير واحد وإجراءات موحدة مما يجعل جميع الوحدات الادارية السابقة تعمل وفق أنظمة النافذة الواحدة".واضاف "سيتم الان أنشاء ساحة الترحيب وسيكون انجازها في القريب العاجل لتكون مخصصة فقط لاكمال معاملات التخليص الكمركي والتي تدمج الهيئات والمؤسسات الحكومية والدوائر الساندة العاملة في الموانئ عن عمل الميناءين، مما ستمنح الموانئ خصوصية مطلقة على الأرصفة بعد أن يتم اخلاؤها من كافة الدوائر والجهات ذات العلاقة"، لافتا الى ان "ساحة الترحيب الكبرى خارج الميناءين وضمن المسيج الأمني ( الحرم المينائي) والتي يتم إنشاؤها حاليا حيث تقدر مساحتها ( مليون ونصف متر مربع)".من جانبه، قال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي بحسب البيان ان "هذا المشروع قدم كمسودة من قبل موانئ العراق الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في عام 2018 وتم التعديل عليه وإرساله مرة آخرى في عام 2019 حيث كان لوزير النقل ناصر الشبلي الأثر الواضح في متابعته شخصيا لدى الأمانة والتي تكللت بالموافقة عليه واقراره يوم الاثنين من شهر اب 2020"، موضحا ان "موانئ العراق مستمرة بالتعاون والتنسيق بكافة المجالات مع الدوائر الساندة والعاملة داخل موانئ الشركة ضمن منهجها الدائم".وتابع "سيتم استخدام إحدى برمجيات إدارة الموارد الإلكترونية ( ERP ) في المشروع والتي تحتوي على كل الوثائق المستخدمة من قبل الإدارات وموظفي الوزارات الأخرى للتتبع والوصول إلى البيانات وإمكانية استخدام البرامج في الإحصاء والتقييم وتثبيت مصادر المعلومات الإلكترونية ببرامج البيانات ( big data ) للارشفة والاحتفاظ بالنسخ الأصلية".يذكر ان مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الاخيرة برئاسة الكاظمي أقر مشروع توحيد ساحات الإخراج الكمركي لميناءي أم قصر الشمالي وام قصر الجنوبي وجعلها ساحة موحدة تحت مسمى ساحة الترحيب الكبرى لموانئ أم قصر./انتهى9

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