قائد شرطة البصرة: القبض على 304 متهمين بقضايا مختلفة بينهم متورطون بجرائم إرهابية

2020/08/23 | 21:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أعلن قائد شرطة البصرة اللواء عباس ناجي، اليوم الأحد، عن القبض على 304 متهمين بقضايا مختلفة بينهم متورطون بجرائم إرهابية.



وقال ناجي في تصريح متلفز : "تنفيذا لتوجيه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية عثمان الغانمي تم القبض على 304 متهمين بقضايا مختلفة بينهم متورطان اثنان بجرائم إرهابية".وأضاف "تمت مصادرة أعتدة وأسلحة مختلفة وحجز ما يقرب من ثلاثة آلاف عجلة ومركبة مخالفة ومظللة ودراجات لا تحمل أوراق ثبوتية في مناطق متفرقة في المحافظة"./انتهى9

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