هيئة المستشارين: الاتفاقية الصينية لا تزال سارية المفعول

2020/08/23 | 21:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أكد رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء عبد الكريم الفيصل أن الاتفاقية الموقعة مع الجانب الصيني سارية المفعول ولن تتأثر بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الأميركي خلال زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن.وقال الفيصل في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن "الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الأميركي تخص مواضيع مختلفة وبعيدة عن الاتفاقية الموقعة مع الجانب الصيني".وأضاف أن "الاتفاقية الصينية سارية المفعول ولدى العراق صندوق في الصين يضع فيه واردات لمائة ألف برميل يومياً بشكل مستمر وبعض الأحيان يسحب منه عند الحاجة".وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي قد أكد في تصريح سابق، أنه "تم توقيع ثلاث اتفاقيات مع الجانب الأميركي"، فيما أشار وزير النفط إحسان عبد الجبار بتوقيع اتفاقيات مع شركات أميركية رصينة لتطوير البنى التحتية في قطاعي المصافي والغاز وتأسيس شركة طاقة جديدة في محافظة ذي قار".وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في وقت سابق : أن "الاتفاق العراقي - الصيني، لا يزال نافذ المفعول، ويمتد إلى عشرين عاماً"، لافتاً إلى أن "الأموال العراقية السيادية المتراكمة لمصلحة الاتفاق، ربما بلغت نحو مليار دولار منذ تفعيل العمل به في منتصف تشرين الأول من العام الماضي"./انتهى9

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