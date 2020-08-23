الحارة - حسين مهنا

2020/08/23 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_مهنا حسين مهنّا الحارَة – أَدَبٌ تسجيلِيّ..



البقيعة..( قَرْيَةٌ فِلَسْطينِيَّةٌ بامْتِياز..)ما كانَ يُمكنُ أَنْ تَجدَ قَريةً من قُرانا الفِلَسْطينِيّةِ بِدونِ ساحَةٍ تَجمَعُ سُكّانَها كَأُسْرَةٍ واحِدة..



وما كَتَبْتُ عن قريتي الجميلةِ- وقد كتبتُ الكثيرَ- يَظَلُّ مَنْقوصًا إِن لم أَكتبْ عن ساحتِها المعروفةِ عندنا بِ ( ......





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