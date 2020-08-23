الفساد السياسي بماهو أحد أمراض الديمقراطية - زهير الخويلدي

2020/08/23 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي " يمكن فهم الفساد على أنه شكل منحرف من الهبة، وخلط بين التبادل السخي والتبادل السوقي"يعتبر الفساد الشر السياسي بامتياز الذي يهدد مستقبل أعتى الديمقراطيات في العالم المتطور فما بالك ببعض الديمقراطيات الناشئة التي مازالت تحبو ضمن مسارات انتقال وعرة وتحاول التخلص من ماضي شمولي وممارسات تسلطية وعقلية مستبدة ومؤسسات إدارية متحيزة وتأسيس تشاركية مدنية وفق آلية التعايش الحر.حينما تنتشر الرذائل في الح ......





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