هيأة المستشارين: الاتفاقية الصينية لا تزال سارية المفعول

2020/08/23 | 21:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أكد رئيس هيأة المستشارين في مجلس الوزراء عبد الكريم الفيصل أن الاتفاقية الموقعة مع الجانب الصيني سارية المفعول ولن تتأثر بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الأميركي خلال زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن.

وقال الفيصل لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن "الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الأميركي تخص مواضيع مختلفة وبعيدة عن الاتفاقية الموقعة مع الجانب الصيني".

وأضاف، أن "الاتفاقية الصينية سارية المفعول ولدى العراق صندوق في الصين يضع فيه واردات لمائة ألف برميل يومياً بشكل مستمر وبعض الأحيان يسحب منه عند الحاجة".

وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي قد أكد في تصريح سابق لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم توقيع ثلاث اتفاقيات مع الجانب الأميركي"، فيما أشار وزير النفط إحسان عبد الجبار لـ (واع)، بتوقيع اتفاقيات مع شركات أميركية رصينة لتطوير البنى التحتية في قطاعي المصافي والغاز وتأسيس شركة طاقة جديدة في محافظة ذي قار".

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في وقت سابق لوكالة الأنباء العراقية (واع): أن "الاتفاق العراقي - الصيني، لا يزال نافذ المفعول، ويمتد إلى عشرين عاماً"، لافتاً إلى أن "الأموال العراقية السيادية المتراكمة لمصلحة الاتفاق، ربما بلغت نحو مليار دولار منذ تفعيل العمل به في منتصف تشرين الأول من العام الماضي".

وأضاف صالح، أن "تفعيل الاتفاق ما زال بانتظار زوال قيدين أساسين، الأول يتعلق بتشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2020، ليتاح اعتماد وتنفيذ المشاريع المقرة، ولاسيما مشاريع البنى التحتية الرئيسية التي يعتمدها العراق"، مشيراً إلى أن "العامل الثاني يتمثل بعودة الصين إلى الساحة الاقتصادية الدولية وانفتاحها مجدداً على العالم".

وأشار إلى تشكيل مجلس إداري عراقي يتولى إدارة وتنفيذ ومتابعة الاتفاقية مع الصين.

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