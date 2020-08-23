الاعلام الامني: انفجار عبوة على عجلة لشركة متعاقدة مع التحالف قرب التاجي

2020/08/23 | 21:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، انفجار عبوة ناسفة على احدى عجلات شركة متعاقدة مع التحالف الدولي قرب التاجي.

وقالت الخلية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “عبوة ناسفة انفجرت على أحدى عجلات رتل تابع للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف قرب مركز شرطة التاجي ضمن قاطع مسؤولية الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية”.

واضافت، ان “الانفجار ادى الى أضرار في إحدى عجلات الشركة”.

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