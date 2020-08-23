خلية الاعلام الأمني تعلن حصيلة تفجير عبوة ناسفة في كركوك

2020/08/23 | 21:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت خلية الاعلام الامني، الأحد، إصابة ٤ مدنيين بانفجار عبوة ناسفة في منطقة القادسية في كركوك.

وكان مصدر أمني محلي أفاد في وقت سابق مساء اليوم بإصابة عدد من الأشخاص، الأحد جراء انفجار عبوة ناسفة على مقربة من تجمع لإحياء الشعائر الحسينية في مدينة كركوك.

وقال المصدر، إن عبوة ناسفة انفجرت قرب خيمة أقيمت لإحياء ذكرى عاشوراء بحي القادسية شرقي مدينة كركوك.

وتعد تجمعات الشعائر الحسينية هدفاً لمسلحي تنظيم داعش وخاصة خلال مراسم إحياء عاشوراء.

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